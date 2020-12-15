Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал в топ-10 рейтинга самых обсуждаемых людей года в соцсети «Вконтакте».
Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В нем учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.
Нурмагомедов занял шестое место с 2,8 млн упоминаний, нападающий «Барселоны» Лионель Месси на восьмом месте с 2,3 млн упоминаний. Больше спортсменов в десятке нет.
Персоны года во «ВКонтакте»:
1. Владимир Путин – 18,6 млн упоминаний.
2. BTS – 8,6 млн.
3. Morgenshtern – 3,2 млн.
4. Александр Лукашенко – 3,1 млн.
5. Дональд Трамп – 2,9 млн.
6. Хабиб Нурмагомедов – 2,8 млн.
7. Алексей Навальный – 2,6 млн.
8. Лионель Месси – 2,3 млн.
9. Ольга Бузова – 1,7 млн.
10. Сергей Собянин – 1,6 млн.
- Нурмагомедов в 2020 году защитил чемпионский пояс и объявил о завершении карьеры.
- Спортсмен выкупил промоушен Gorilla Fighting Сhampionship и хочет, чтобы бойцы оттуда попадали в UFC.