Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в скором времени покинет свой пост.
Решение было принято около месяца назад. Сейчас операционными вопросами в клубе занимается председатель совета директоров Елена Илюхина. Пока неизвестно, кто сменит Медведева на посту гендиректора «Зенита», пишет Metaratings.
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- Медведев пришел на должность гендиректора зимой 2019 года, сменив Сергея Фурсенко.
- Ранее функционер работал президентом КХЛ (2008-2014), а также заместителем председателя правления «Газпрома» (2014-2019).
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