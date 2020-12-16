Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об уходе со своего поста. Ранее Metaratings сообщил, что решение об этом приняли около месяца назад. Всеми операционными вопросами в петербургском клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина.