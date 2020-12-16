Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об уходе со своего поста. Ранее Metaratings сообщил, что решение об этом приняли около месяца назад. Всеми операционными вопросами в петербургском клубе на данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина.
«Враги клевещут», – заявил Медведев «РБК-Спорт».
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- Медведев занимает пост генерального директора «Зенита» с февраля 2019 года.
- С 2008 по 2014 год он возглавлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). После этого Медведев в течение пяти лет был заместителем председателя правления «Газпрома».
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