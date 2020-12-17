Суд в Аргентине постановил сохранить тело легендарного экс-футболиста Диего Марадоны, который скончался 26 ноября в возрасте 60 лет.

Суду могут понадобиться образцы ДНК Марадоны для установления отцовства – за наследство борются пятеро признанных детей и несколько непризнанных, которые пытаются доказать прямое родство с легендой. Поэтому в ближайшее время тело не должно быть кремировано.

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Адвокат Диего заявил, что образцы ДНК уже были взяты, но к его показаниям не прислушались. Об этом сообщает Reuters.

Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.

Медиа сообщали, что его похоронили 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса вместе с родителями.

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