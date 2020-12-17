Суд в Аргентине постановил сохранить тело легендарного экс-футболиста Диего Марадоны, который скончался 26 ноября в возрасте 60 лет.
Суду могут понадобиться образцы ДНК Марадоны для установления отцовства – за наследство борются пятеро признанных детей и несколько непризнанных, которые пытаются доказать прямое родство с легендой. Поэтому в ближайшее время тело не должно быть кремировано.
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Адвокат Диего заявил, что образцы ДНК уже были взяты, но к его показаниям не прислушались. Об этом сообщает Reuters.
- Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.
- Медиа сообщали, что его похоронили 27 ноября на окраине Буэнос-Айреса вместе с родителями.
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