Бывший камерунский нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О недоволен отсутствием африканских футболистов в списке лучших игроков за всю историю по версии France Football.
«Мы, африканцы, не существуем», – написал 39-летний Это'О в ответ на аналогичные возмущения других пользователей твиттера.
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- Журнал France Football представил список из 33 футболистов, которых распределил по трем символическим командам. Места африканцам действительно не нашлось.
- Это'О – обладатель восьми трофеев в «Барселоне» и шести – в «Интере». С обоими клубами он выигрывал Лигу чемпионов.
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