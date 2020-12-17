Бывший камерунский нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О недоволен отсутствием африканских футболистов в списке лучших игроков за всю историю по версии France Football.

«Мы, африканцы, не существуем», – написал 39-летний Это'О в ответ на аналогичные возмущения других пользователей твиттера.

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  • Журнал France Football представил список из 33 футболистов, которых распределил по трем символическим командам. Места африканцам действительно не нашлось.
  • Это'О – обладатель восьми трофеев в «Барселоне» и шести – в «Интере». С обоими клубами он выигрывал Лигу чемпионов.

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