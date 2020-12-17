17 декабря спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию России (конкретно РУСАДА) к ВАДА. Российская сторона оспаривала декабрьское решение Исполкома ВАДА о четырехлетнем бане российского спорта на международной арене. Но апелляция привела лишь к сокращению срока бана до двух лет: CAS принял сторону ВАДА и отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях под нейтральным флагом и запретил проводить старты.
Что это значит для русского футбола?
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- Российская часть Евро-2020 не попадет под санкции. В Санкт-Петербурге по-прежнему планируются игры группового этапа и четвертьфинал. Российский город может потерять право на проведение матчей, но не из-за санкций, а коронавирусных мер: УЕФА еще размышляет над форматом турнира в период пандемии.
- Не стоит опасаться и за финал Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге и Суперкубок УЕФА-2023 в Казани. Эти турниры не попадают под решения CAS, поскольку являются континентальными соревнованиями.
- А вот с чемпионатом мира сложнее: россияне не смогут выступать под национальным флагом до 2022 года. Скорее всего, каждый футболист должен будет получить индивидуальный допуск к турниру. РФС проконсультируется с ФИФА, чтобы оценить влияние решения CAS на выступление сборных.
Станислав Черчесов
Фото: Getty Images
- Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии в течение ближайших двух лет.
- Россия отобралась на Евро, который пройдет в 2021 году. Команда Станислава Черчесова попала в группу с Данией, Финляндией и Бельгией.
- В квалификации ЧМ-2022 сборная России встретится с командами Словакии, Словении, Хорватии, Мальты и Кипра.
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