Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский стал обладателем приза The Best-2020. В голосовании за игрока года поляк обогнал Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в Мюнхен, чтобы лично вручить ему награду.
Вратарем года стал одноклубник Левандовского Мануэль Нойер. Он обошел Яна Облака и Алиссона.
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Тренером года признан Юрген Клопп, которому противостояли Ханси Флик и Марсело Бьельса. Гол сезона забил Сон Хынмин из «Тоттенхэма».
В команду года вошли Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Рамос, Дэвис, Киммих, Де Брёйне, Алькантара, Месси, Роналду, Левандовский.
- В сезоне-2019/20 Нойер и Левандовский выиграли с «Баварией» пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Германии.
- Из-за пандемии коронавируса France Football отменил вручение «Золотого мяча».
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