Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский стал обладателем приза The Best-2020. В голосовании за игрока года поляк обогнал Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в Мюнхен, чтобы лично вручить ему награду.