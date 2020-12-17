Роберт Левандовский, который в сезоне-2019/20 выиграл пять трофеев, абсолютно заслуженно стал игроком года. Но с этим явно не согласился Криштиану Роналду, который вместе с Лионелем Месси претендовал на награду.
Об этом свидетельствует кислое выражение лица Криша. Кажется, он реально обиделся.
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Левандовский – игрок года по версии ФИФА, Клопп – лучший тренер
- Вратарем года стал одноклубник Левандовского Мануэль Нойер. Он обошел Яна Облака и Алиссона.
- Тренером года признан Юрген Клопп, которому противостояли Ханси Флик и Марсело Бьельса.
- Гол сезона забил Сон Хынмин из «Тоттенхэма».
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