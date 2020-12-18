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Год уже заканчивается, но плотнейший график никуда не делся. На этих выходных лидеры чемпионатов Франции и Германии зарубятся с «ПСЖ» и «Баварией», «Барселона» получит шанс выползти из кризиса, а Моур снова проэкзаменует Брендана Роджерса. В Италии тоже будет жара – кажется, пора заполнять купончик.

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Ставка: гости не проиграют за 3,6

Лионель Месси в матче против «Валенсии» Фото: Getty Images

Выбор может показаться нелепым и даже хейтерским по отношению к «Барсе», но на самом деле все крайне разумно. Непробиваемые факты:

«Барса» Кумана еще не выигрывала в Ла Лиге три матча подряд (сейчас как раз серия из двух)

«Валенсия» уже ощипала «Реал» и «Сосьедад», которые идут в тройке

Гораздо логичнее ставить на любое непоражение, чем гадать, с какой разницей победит фаворит.

Поэтому верим в обнищавшую «Валенсию» – она приедет биться за респект.

Ставка: гости выиграют и тотал больше 3,5 за 3,1

Здесь нужно включать все стереотипы о немецком футболе. Во-первых, «Бавария» – жесткий доминатор, а «Байер» – хронические лузеры: очевидно, что тренд перенесется и на очную встречу, поэтому Мюнхен победит.

Вторая причина для триумфа фаворита – сегодняшняя таблица, где Леверкузен почему-то на первом месте: «Байер» явно пора оттуда скинуть. И третья мотивация: на днях Ханси Флик пролетел мимо премии лучшему тренеру года. Значит, необходимо лишний раз доказать всем, что Юргена Клоппа незаслуженно признали самым крутым коучем 2020-го.

Кстати, у тотала тоже есть здравое обоснование: ТБ 3,5 заходил в пяти из шести последних очных встреч. Так что все логично – берем «Баварию» и кучу голов.

Ставка: победа «шпор» и ТБ 2,5 за 2,9

Среди всех предложенных вариантов у этого самый мелкий кэф – значит, такой исход вероятнее всего. Букмекеры абсолютно правы: с одной стороны, Жозе регулярно щелкает по носу своего экс-помощника Роджерса, с другой – у «Лестера» неплохая атака. Следовательно, «лисицы» явно забьют, но и пропустят тоже много.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

Важно, что обе команды проиграли в предыдущем туре. Но если «шпоры» на равных бились в гостях у чемпионского «Ливерпуля», то Роджерс бездарно слил домашний матч «Эвертону». Вполне вероятно, «Лестер» поплывет – это еще одна причина, почему Моур прихлопнет приунывшего Брендана.

Ставка: «Наполи» победит и тотал меньше 3,5 за 3,15

У римлян худший старт за последние пять лет, а неаполитанцы наоборот идут неплохо: да, у них четыре поражения, но одно техничесаое, другое – от куражного «Милана», а в остальных матчах Гаттузо перебивал соперников по xG. Так что на дистанции Серии А Рино явно смотрится посолиднее, чем Симоне Индзаги.

Плюс нельзя забывать, что «Наполи» успешно выступает в гостях у «Лацио» и без нервов побеждает в столице. Вопросы остаются только по тоталу, но пробить 3,5 не так-то просто. Следовательно, берем низ – так надежнее.

Ставка: ничья за 3,81

Обнаглевший «Лилль» выиграл три матча подряд и заполз на первую строчку. У «догов» приличная оборона (10 пропущенных – как у «ПСЖ») и почти шахматная осторожность: за 15 туров накопилось аж пять ничьих. Суть в том, что ничья устраивает «Лилль» и в домашней игре против «Парижа». Набрав очко, андердог сможет дальше разбираться с дижонами и лорьянами, пока «ПСЖ» будет нервно догонять «Лилль» в таблице.

Учитывая, что фаворит на время остался без Неймара, ничья абсолютно реалистична. «Доги» точно не согласны заканчивать гонку раньше времени.

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