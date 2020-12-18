25 ноября стало известно о смерти Диего Марадоны: легенда футбола скончался дома после остановки сердца.
Жизнь Диего была противоречивой, но яркой и запоминающейся. Не говоря уже о его футбольной карьере: он творил на поле чудеса и влюбил в себя фанатов по всему миру.
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Документальный фильм о Марадоне
Фото: Eurosport
- Марадона – чемпион мира 1986 года.
- Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».
- С 2008-го по 2010-й Марадона был главным тренером сборной Аргентины.
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