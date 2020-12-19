17 декабря ФИФА вручила награды лучшим из лучших по итогам года. Роберт Левандовский забрал номинацию лучшему игроку, Мануэль Нойер стал лучшим вратарем, а гол Сон Хынмина в ворота «Бёрнли» признан самым ярким в году.

Но больше всего вопросов и обсуждений вызвала тренерская номинация. Неожиданно ее выиграл Юрген Клопп – многих это удивило. А ведь Флик возглавил «Баварию» по ходу сезона и выиграл с ней все: Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и ЛЧ. У Клоппа лишь победа в АПЛ.

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Любопытно, что оба коуча набрали по 24 балла в опросе. И Юрген получил награду только потому, что за него проголосовало больше тренеров сборных команд, чем за Флика. А баллы от них ценнее, чем от журналистов и фанатов.

Победа удивила и самого Клоппа: «Я благодарен за это. Честно, был немного удивлен, совсем этого не ожидал. По сути Флик выиграл все. Я хотел появиться здесь, чтобы выразить уважение. В прошлом году в Милане была действительно хорошая церемония. Думал, что появлюсь, даже если у меня не будет шансов на победу. За меня проголосовало большинство тренеров и игроков. Я счастлив, это нечто особенное для меня и моего тренерского штаба.

В самом деле, если бы меня спросили: «Ты лучший тренер в мире?», я бы сказал: «Нет». Но меня окружают лучшие тренеры мира».

Юрген Клопп Фото: SID

Ханси Флик показал себя педантичным дипломатом:

«Мы всегда относимся к этому по-спортивному. Клопп и его штаб определенно заслужили эту награду, как и мой штаб. Жизнь продолжается. Конечно, мы немного разочарованы, это нормально. Если попадаешь в тройку лучших, то это тоже победа. Конечно, мы живем в обществе высоких достижений, поэтому нам тоже хотелось победить».

Главный тренер «Баварии» не остался без поддержки.

«Флик заслужил приз лучшему. Мы хотим продолжать движение вперед и достичь еще больших высот», – сказал Левандовский.

Но изящнее всех новость прокомментировал главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, потроллив суть самой награды: «Думаю, единственный шанс для Флика выиграть эту награду – если «Бавария» найдет 2-3 новых турнира, чтобы в них победить. Возможно, если он возьмет семь трофеев за сезон, то получит приз.

Он выиграл только Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубки Европы и Германии – он взял всего пять трофеев и самый важный из них».

Возможно, после такой реакции ФИФА пересмотрит правила вручения награды. И оценки главных тренеров сборных не будут выше здравого смысла.

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