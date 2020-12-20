Тело легендарного Диего Марадоны могут эксгумировать и поместить в специально построенный для этого мавзолей.

Незадолго до смерти футболист рассказал об этом желании своему адвокату, а также оставил соответствующее письмо, утверждает The Sun.

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«После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее, окруженное моими трофеями и личными вещами», – приводит издание отрывок из письма.

Информацию о намерении построить мавзолей подтвердил также Марио Бодри – юрист последней спутницы аргентинца, добавив, что наследники футболиста поддерживают эту идею.

Марадона умер 25 ноября из-за остановки сердца, ему было 60 лет.

Стадион «Наполи» уже решили назвать в честь аргентинца.

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