Тело легендарного Диего Марадоны могут эксгумировать и поместить в специально построенный для этого мавзолей.
Незадолго до смерти футболист рассказал об этом желании своему адвокату, а также оставил соответствующее письмо, утверждает The Sun.
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«После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее, окруженное моими трофеями и личными вещами», – приводит издание отрывок из письма.
Информацию о намерении построить мавзолей подтвердил также Марио Бодри – юрист последней спутницы аргентинца, добавив, что наследники футболиста поддерживают эту идею.
- Марадона умер 25 ноября из-за остановки сердца, ему было 60 лет.
- Стадион «Наполи» уже решили назвать в честь аргентинца.
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