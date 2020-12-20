Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан уехал на заработки в Катар. 55-летний француз возглавил «Аль-Райян».
В его штаб войдет бывший футболист «Монако» и «Марселя» Франк Пасси.
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Ранее Блан фигурировал в качестве кандидата на работу в топ-клубах и не только: его связывали с работой в «Монако», «Барселоне», «Роме» и даже «Зените».
- Последним клубом в тренерской карьере Блана был «ПСЖ». Специалист покинул его в 2016 году и получил компенсацию в 22 млн евро.
- В качестве тренера Блан четыре раза выиграл чемпионат Франции.
- Выступая за национальную команду Франции, Блан становился чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).
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