14 декабря во Франции огласили приговор российским болельщикам Михаилу Ивкину и Павлу Косову. Суд присяжных признал их виновными в избиении английского фаната во время Евро-2016. Ивкин получил три года заключения, Косов – 10.

Жена Михаила Юлия прокомментировала решение французского суда.

Чемпионат России «Он обожрался баблом». Ловчев уничтожил Кокорина за поездку на Мальдивы ЧЕРЕЗ ЧАС

«Мишу вообще должны были оправдать, потому что у них не было никаких доказательств. То что это была группа лиц, они доказать не смогли. Просто на словах, что они так думают. Сначала писали, что он там этого англичанина бил, стулом чуть не забил. Этому тоже нет доказательств, потому что на камерах все прекрасно видно, как стул попадает англичанину по кисти. Не попадает, а соприкасается, совсем легонько. То есть такие повреждения, которые пишут там, – ну никак не получить.

А у Павла, я знаю, был там какой-то один удар. Он признавался в этом. И экспертиза подтвердила, что этот удар не мог принести такие увечья, которые ему приписывают. И вот ему дали 10 лет. Такое за убийство дают. Просто я знаю. Был суд один, и там убийство не одного человека, и за это дали 14 лет.

Считаю, так сделали специально. Мне кажется, это политическое [решение]. Показать, что мы можем так сделать с русскими. Наши адвокаты изначально тоже говорили, что все политическое. Причем ни одного англичанина не задержали. Одному запретили на полтора года посещать матчи», – сказала Юлия, слова которой приводит Baza.

Ивкина и Косова задержали по запросу французских властей в Германии в 2018 году.

Им были предъявлены обвинения в «организованном насилии с применением оружия».

Чемпионат Италии 6,2 секунды! «Милан» забил «Сассуоло» самый быстрый гол в истории Серии А ЧАС НАЗАД