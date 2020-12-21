Кандидат на пост президента «Барселоны» Агусти Бенедито в случае собственного избрания пообещал рассмотреть идею сноса «Камп Ноу» и строительства новой арены для сине-гранатовых, сообщает As.
Свою кандидатуру Бенедито представил в понедельник. Функционер предложил два варианта: либо снести «Камп Ноу» и временно проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, либо построить новый комплекс в городе Сан-Жоан-Деспи.
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