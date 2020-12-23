Стали известны результаты анализов умершего Диего Марадоны на наркотики, алкоголь и другие препараты.

В организме легендарного футболиста не нашли следов наркотиков и алкоголя, но были обнаружены антидепрессант венлафаксин, нейролептик для лечения шизофрении кветиапин, противоэпилептическое средство леветирацетам и антагонист опиоидных рецепторов налтрексон.

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Информационное агентство Telam цитирует судмедэкспертов, которые подтвердили, что перечисленные препараты вызывают сердечную аритмию. Прокуроры, расследующие смерть Марадоны, намерены созвать медицинский совет и вынести решение, могло ли неназначение данных лекарств избежать летального исхода.

Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.

Медиа сообщили, что тело Диего забальзамируют и поместят в мавзолей.

Футбол Тело Марадоны забальзамируют и поместят в мавзолей в Аргентине 20/12/2020 В 15:40