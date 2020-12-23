Стали известны результаты анализов умершего Диего Марадоны на наркотики, алкоголь и другие препараты.

В организме легендарного футболиста не нашли следов наркотиков и алкоголя, но были обнаружены антидепрессант венлафаксин, нейролептик для лечения шизофрении кветиапин, противоэпилептическое средство леветирацетам и антагонист опиоидных рецепторов налтрексон.

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Информационное агентство Telam цитирует судмедэкспертов, которые подтвердили, что перечисленные препараты вызывают сердечную аритмию. Прокуроры, расследующие смерть Марадоны, намерены созвать медицинский совет и вынести решение, могло ли неназначение данных лекарств избежать летального исхода.

  • Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.
  • Медиа сообщили, что тело Диего забальзамируют и поместят в мавзолей.

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