В матче 14-го тура чемпионата «Ювентус» дома разгромно проиграл «Фиорентине». На результат сильно повлияло ранее удаление Хуана Куадрадо на 18-й минуте.

«Плохим выступлением и результатом, далеким от приемлемого, мы закрыли наши запланированные игры на 2020 год. Особенный год во многих отношениях. Пустые стадионы, протоколы COVID, отложенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.

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Но это не оправдание. Мы знаем, что должны отдавать больше себя, чтобы играть лучше и побеждать постоянно. Мы – «Ювентус»!

Надеюсь, короткая пауза поможет нам вернуться более сильными и сплоченными, чем когда-либо, потому что сезон далек от завершения. Мы верим, что снова будем праздновать вместе с нашими фанатами.

Верьте в нас, доверяйте команде так же, как мы доверяем вам, и мы добьемся успеха!» – написал Роналду в инстаграме.

Следующий матч «Ювентус» проведет 3 января – в соперниках «Удинезе».

Поражение от «Фиорентины» стало для туринцев первым в Серии А, но они уступают лидирующему «Милану» уже семь очков.

Чемпионат Италии Роналду забил 33 мяча за год в Серии А. Такого не было с 1961-го 20/12/2020 В 08:31