Бывший вратарь Хосе Луис Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в Парагвае в 2023 году. Прежде он несколько раз заявлял о намерении заняться политикой.

Чилаверт опубликовал фотографию в твиттере со слоганом «Чила – президент 2023. Горжусь тем, что я парагваец».

Футбол
Асприлья уговорил киллера не убивать Чилаверта
13/11/2019 В 13:47

«Достаточно безнаказанности, коррупции и мародерства», – добавил бывший футболист, завершивший карьеру в 2003 году.

  • На счету 55-летнего Чилаверта 74 матча за сборную Парагвая, он участвовал в ЧМ-1998 и 2002.
  • Парагваец известен бомбардирскими подвигами – он забил 67 мячей.
  • В 2005-м Чилаверт был приговорен к шести месяцам тюрьмы во Франции условно за использование фальшивых документов во время игры за «Страсбур».

Хосе Луис Чилаверт поддержал Лионеля Месси в обвинениях КОНМЕБОЛ в коррупции

ЧМ. Квалификация. Европа
Капитан сборной Казахстана дисквалифицирован на 2 года
8 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Германии
«Не имеет права судить тренеров». Клопп наехал на экс-игрока «Баварии»
10 ЧАСОВ НАЗАД