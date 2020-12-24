Бывший вратарь Хосе Луис Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в Парагвае в 2023 году. Прежде он несколько раз заявлял о намерении заняться политикой.
Чилаверт опубликовал фотографию в твиттере со слоганом «Чила – президент 2023. Горжусь тем, что я парагваец».
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«Достаточно безнаказанности, коррупции и мародерства», – добавил бывший футболист, завершивший карьеру в 2003 году.
- На счету 55-летнего Чилаверта 74 матча за сборную Парагвая, он участвовал в ЧМ-1998 и 2002.
- Парагваец известен бомбардирскими подвигами – он забил 67 мячей.
- В 2005-м Чилаверт был приговорен к шести месяцам тюрьмы во Франции условно за использование фальшивых документов во время игры за «Страсбур».
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