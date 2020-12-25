Бывший полузащитник сборной России Роман Широков после избиения арбитра Никиты Данченкова устроился на работу в юридическую контору с зарплатой в 50 тысяч рублей..

Согласно справке с места работы Широков с 21 октября является заместителем главы в юридической компании «Логос», сообщает «Р-Спорт».

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В суд также представлена характеристика Широкова, подписанная гендиректором компании». В ней говорится, что экс-футболист зарекомендовал себя «исключительно с положительной стороны», в общении с коллегами и подчиненными «сдержан, всегда готов оказать практическую помощь», а также «рассудительный, неконфликтный».

  • По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского футбольного матча. После инцидента у судьи были диагностированы травмы глазничной области.
  • 25 декабря пройдут прения по делу. Широкову грозит до двух лет лишения свободы.

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