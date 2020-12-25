Бывший полузащитник сборной России Роман Широков после избиения арбитра Никиты Данченкова устроился на работу в юридическую контору с зарплатой в 50 тысяч рублей..

В суд также представлена характеристика Широкова, подписанная гендиректором компании». В ней говорится, что экс-футболист зарекомендовал себя «исключительно с положительной стороны», в общении с коллегами и подчиненными «сдержан, всегда готов оказать практическую помощь», а также «рассудительный, неконфликтный».