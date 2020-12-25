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Последние битвы декабря уже скоро: «Эвертон» постарается не проиграть двум манчестерским клубам за неделю, «Барселона» разденет очередных аутсайдеров, а «Севилья» и «Вильярреал» докажут, что их силы абсолютно равны.

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С одной стороны, «ириски» не цепляли «Сити» дома уже почти четыре года – с той самой великой победы 4:0 в первый сезон Пепа. С другой стороны, в нынешнем сезоне «Эвертон» объективно хорош именно на «Гудисон Парк»: ребята Анчелотти сдержали «Ливерпуль», прибили «Челси» и замочили «Арсенал».

Соответственно, ставка на непоражение «Эвертона» выглядит разумнее остальных предложенных опций. Приятнее притапливать за Карло, чем гадать, с каким разрывом выиграет «Сити».

Карло Анчелотти Фото: Getty Images

Хардкорные фанаты испанского футбола легко объяснят, почему кто-нибудь из этих середняков победит или проиграет, но тут нужно забивать на нюансы и действовать примитивно.

Для начала смотрим в таблицу. У «Севильи» и «Вильярреала» разное количество матчей, но практически одинаково очков, да и места тоже неподалеку – классическое испанское месилово за Лигу Европы. Затем изучаем последние матчи – здесь видим, что у «Вильярреала» пять ничьих в шести играх. Потом рассматриваем кэфы от Winline – выходит, что в Х5 на ничью дают меньше всего, то есть ее вероятность самая высокая. Других пруфов и не надо: грузим на мирный исход.

Сначала кажется, что вычислить точный исход невозможно, ведь «Барса» жутко непредсказуема: сегодня она может проиграть «Кадису», а завтра разгромить «Вальядолид» в гостях. Но по части «Эйбара» у каталонцев уже все схвачено – тут нет никакой интриги.

5:0, 3:0, 6:1 – так закончились три последние домашние встречи «Барсы» с андердогами из 27-тысячного городка. Очевидно, сейчас тоже будет разгром, поэтому надо выбирать уверенные 3+. Куман точно постарается накрутить разницу в проходном матче с бедняками.

За последние пару лет «МЮ» семь раз бился с «волками», и в их матчах ни разу не было разгромов. Более того, разница +2 тоже не встречалась: только ничьи и минимальные победы – причем у «Вулвз» их на одну больше.

Но сейчас в один мячик должны выиграть «дьяволы». Во-первых, они поднабрали форму после краха в ЛЧ. Во-вторых, после трех очков с «волками» «МЮ» пристроится сразу за «Ливерпулем», а призывы уволить Сульшера тут же заглохнут. Поэтому, учитывая контекст дуэли и архив очных игр, надо хватать триумф «Юнайтед» с разницей в один гол.

Эдинсон Кавани, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Рассчитывать на непоражение хозяев крайне наивно. «Эльче» в жестком кризисе (последняя победа случилась два месяца назад), так что в анализе надо отталкиваться строго от «Реала».

Здесь можно хотя бы включить логику: «бланкос» четырежды подряд выиграли с разницей +2 – наверное, им хочется довести эту красивую серию до пяти встреч. К тому же +2 – самое комфортное преимущество: не нужно ни париться из-за результата, ни тратить силы на разгром. Идеальный расклад для рационального «Мадрида» Зидана.

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