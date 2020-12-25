Мировой судья московского района Сокольники назначил наказание бывшему полузащитнику сборной России Роману Широкову. Он получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра.

Прокурор просил для Широкова 1 год и 10 месяцев лишения свободы, однако суд решил иначе.