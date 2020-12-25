Мировой судья московского района Сокольники назначил наказание бывшему полузащитнику сборной России Роману Широкову. Он получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра.

Прокурор просил для Широкова 1 год и 10 месяцев лишения свободы, однако суд решил иначе.

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Судья также удовлетворил гражданский иск частично, обязав Широкова выплатить 100 тысяч рублей арбитру Никите Данченкову в качестве компенсации морального ущерба.

  • По версии следствия, Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время любительского футбольного матча. После инцидента у судьи были диагностированы травмы глазничной области.
  • После избиения Широков устроился работать юристом с зарплатой в 50 тысяч рублей.

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