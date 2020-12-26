Аргентинский тренер Маурисио Почеттино выдвинул руководству «ПСЖ» серьезное условие перед возможным приходом вместо Томаса Тухеля.
48-летний Почеттино заявил, что хочет видеть в команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси – иначе он ответит «ПСЖ» отказом. Инсайдом располагает Le Parisien.
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- Ранее стало известно, что «ПСЖ» уволит Тухеля и назначит Почеттино – это пока не подтверждено официально.
- В трансферное окно-2020 «ПСЖ» был одним из двух главных претендентов на Месси, который решил уйти из «Барсы», но в итоге остался.
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