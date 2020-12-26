Футбольный арбитр Никита Данченков высказался о приговоре бывшему полузащитнику сборной России Роману Широкову за свое избиение.

«Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания. Но, к сожалению, в нашей стране правосудие такая штука, что удивляться нечему. Поэтому тут ничего не поделаешь.

Футбол Суд приговорил Широкова к обязательным работам и штрафу ВЧЕРА В 14:16

К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно, на глазах своего ребенка, на глазах сотни человек, а также учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов людей избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать.

Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, что-то не по твоей воле, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лица людям, все просто.

Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы», – сказал Данченков в сторис в инстаграме.

Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ, также он возместит избитому судье 100 тысяч рублей за моральный вред.

После избиения Широков устроился работать юристом с зарплатой в 50 тысяч рублей.

Футбол Широков устроился работать юристом с зарплатой в 50 тысяч ВЧЕРА В 10:37