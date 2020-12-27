Названы обладатели приза Globe Soccer Awards в различных номинациях.

В категории «Лучший тренер века» (период с 2001 по 2020 год) победил Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Также на приз претендовали Зинедин Зидан («Реал»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм») и Алекс Фергюсон (экс-«Манчестер Юнайтед»).





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Тренером 2020 года назван Ханс-Дитер Флик, работающий с «Баварией». Он опередил Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

Лучшим игроком века выбран Криштиану Роналду из «Ювентуса», опередивший Месси, Салаха и Роналдинью. Португалец также должен был стать игроком года, так как по результатам голосования опередил Левандовского и Месси, однако жюри решило отдать награду нападающему «Баварии».

Ранее Флик уступил Клоппу в номинации лучший тренер года по версии ФИФА.

Globe Soccer Awards – ежегодная награда за выдающиеся достижения в футболе.

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