Она появилась на поле во втором тайме с бутсой в зубах. Забег животного получился недолгим, потом пес лег на газон и начал грызть обувь. Игрок «Стронгеста» Рауль Кастро быстро нашел с собакой общий язык и вынес с поля.

Но самое интересное произошло после. Как сообщает paginasiete.bo , через два дня фото собаки появилось в интернете. Ее нашли в центре Ла-Паса. У животного были серьезные травмы. Вероятно, ее сбила машина. Об этом узнал тот самый Кастро и пообещал взять собаку к себе, как только она поправится.