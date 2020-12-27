24 декабря бездомная собака выбежала на поле во время матча высшего дивизиона Боливии «Стронгест» – «Насьональ».
Она появилась на поле во втором тайме с бутсой в зубах. Забег животного получился недолгим, потом пес лег на газон и начал грызть обувь. Игрок «Стронгеста» Рауль Кастро быстро нашел с собакой общий язык и вынес с поля.
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Но самое интересное произошло после. Как сообщает paginasiete.bo , через два дня фото собаки появилось в интернете. Ее нашли в центре Ла-Паса. У животного были серьезные травмы. Вероятно, ее сбила машина. Об этом узнал тот самый Кастро и пообещал взять собаку к себе, как только она поправится.
- Футболист уже перевел деньги приюту.
- Собака получила кличку Качито.
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