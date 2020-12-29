Ставка: обе забьют за 1,88

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«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место, а по потерянным очкам вовсе идет вторым в чемпионате. В АПЛ манки не проигрывают с начала ноября и потеряли очки всего в двух матчах из восьми – против упертых «Сити» и «Лестера». Проблема в том, что клуб достаточно много пропускает: 23 мяча в 14 играх АПЛ, в девяти из последних 10 матчей.

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

«Вулверхэмптон» тоже редко играет всухую, при этом команду Санту в последние недели слишком сильно колбасит – победа над «Челси» и ничья с «Тоттенхэмом» чередуется поражениями от «Астон Виллы» и «Бёрнли». Но у «Вулвз» всегда есть кому отличиться, а «МЮ» знает, как пропускать. То, что в предстоящем матче «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» забьют сами, даже не обсуждается. 1,88 на голы в обе стороны – очень жирный вариант.

Ставка: победа «Барсы» и тотал меньше 4,5 голов за 1,74

«Барса» перед игрой с «Эйбаром» обойдется без нескольких ключевых футболистов, в том числе без Месси. Лео посмотрит матч с трибуны – так решил Роналд Куман, который предоставил аргентинцу выходной. В отличие от «сине-гранатовых», у гостей вылетела половина игроков: из-за мышечных повреждений и болезни в Каталонию не прилетели 10 человек. Поэтому ослабленному «Эйбару» не останется ничего, кроме как сидеть в обороне и надеяться на чудо.

Понятно, что «Барса» победит – другого исхода быть не может. А вот по счету есть вопросы, потому что без Месси каталонцы редко выигрывают крупно. Наверняка на результат повлияет расслабленное праздничное настроение – «Барселона» не будет давить соперника до последних секунд и остановится на комфортных 2:0 или 3:0 – такой исход за 1,74 вполне нам подойдет.

Ставка: победа гостей с форой «минус 1,5» по голам за 1,82

«Ливерпуль» облажался в последнем матче и потерял три очка в игре с предпоследней командой чемпионата. Соперники приблизились, верхняя половина таблицы стала значительно плотнее, так что ошибаться в ближайшее время ребятам Юргена Клоппа точно нельзя. На этот раз противник тоже не топовый, поэтому обязательно нужно брать максимум.

Садио Мане в дерби «Эвертон» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

С «Ньюкаслом» мерсисайдцы в последние три года играют очень уверенно – только одна победа из пяти была с разницей в один мяч. Учитывая, что «сороки» слили «Брентфорду», а от «Лидса» пропустили 5, проиграть «Ливерпулю» в один или два мяча станет отличным результатом.

Ставка: гол Бензема за 1,61

После ухода Криштиану и отъезда Бэйла многие ожидали подвигов в атаке от Азара, но бельгиец чаще смотрит матчи с больничной койки, чем тащит вперед партнеров и команду. В такой ситуации очень вовремя для «Реала» лучшие качества проявил Карим Бензема. Француз стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне и тянет ее в этом – отправил в плей-офф ЛЧ и идет первым в голеадорской гонке Примеры.

Зидан не перестает нахваливать Карима и называет его сильнейшим нападающим в истории Франции, а Бензема отплачивает за реверансы голами. За 11 матчей с конца ноября страйкер забил 11 мячей и промолчал только в трех играх. Против «Эльче» Карим снова выйдет в старте и получит свои шансы, которыми он научился распоряжаться максимально продуктивно, поэтому очередной гол не заставит себя ждать. Даже коэффициент 1,66 подтверждает – букмекеры тоже ждут от Бензема новой банки.

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