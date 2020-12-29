15 ноября «Гётеборг» триумфально завершил чемпионат Швеции среди женщин и выиграл первый титул в истории. Но собраться на новый сезон у коллектива не получится: 29 декабря руководство клуба объявило футболисткам о роспуске команды. Игроки стали свободными агентами и могут бесплатно перейти в другой клуб.

Председатель правления Питер Бронсман отметил, что решение приняли 17 декабря после поражения от «Манчестер Сити» в 1/16 финала Лиги чемпионов (1:2, 0:3).

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«Команды, с которыми мы играли в ЛЧ, еще не появились, когда родился наш клуб. Несколько лет назад мы обыграли «Сити» со счетом 8:0. А уже сейчас они победили 5:1.

Мы начали инвестиции в команду 17 лет назад. Мы сделали то, что обещали: создали множество примеров для подражания. Сейчас другие мужские команды в Гётеборге открывают тренировки для девушки. Они примут нашу эстафету», – цитирует Бронсмана Göteborg-Posten.

Женская команда «Гётеборга» появилась в 1970 году.

Победа в чемпионате-2020 стала для женского «Гётеборга» первой в истории.

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