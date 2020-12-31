Выступающая в чемпионате Аргентины 25-летняя футболистка Евгения Лапровиттола заявила, что она внебрачная дочь Диего Армандо Марадоны.

По данным Daily Mail, девушка подала иск для признания отцовства. При этом, как уточняет источник, Марадону уведомили о желании Евгении незадолго до смерти.

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Лапровиттола рассказала, что узнала о знаменитом отце после того как встретилась с родной матерью. Прежде девушка жила в приемной семье.

Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

После 60-летия он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.

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