Выступающая в чемпионате Аргентины 25-летняя футболистка Евгения Лапровиттола заявила, что она внебрачная дочь Диего Армандо Марадоны.
По данным Daily Mail, девушка подала иск для признания отцовства. При этом, как уточняет источник, Марадону уведомили о желании Евгении незадолго до смерти.
Чемпионат Греции
Каррера лично не попрощался с игроками АЕК – он оставил послание на доске
Лапровиттола рассказала, что узнала о знаменитом отце после того как встретилась с родной матерью. Прежде девушка жила в приемной семье.
- Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
- После 60-летия он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.
Чемпионат Италии
Роналду – лучший бомбардир 2020-го в топ-5 лиг Европы без учета пенальти
Чемпионат Испании
«Хетафе» ни разу не забил «Атлетико» при Симеоне. Уже 18 матчей!