Англия

«Манчестер Сити» пока не строит краткосрочных планов и сосредотачивается на операции по переманиванию Харри Кейна по окончании сезона. Журналист Bild Кристиан Фалк сообщил, что летом «горожане» предложат скупому Даниэлю Леви 100 млн евро.

Футбол Аргентинская футболистка объявила себя дочерью Марадоны 18 ЧАСОВ НАЗАД

Германия

Sky Sports в последние часы года старого успел инсайднуть, что защитник «Арсенала» Сеад Колашинац согласился провести вторую половину сезона в тонущем «Шальке» (0 побед, 4 ничьи в 13 турах и последнее место).

Франция

RMC Sport анонсировал приезд Маурисио Почеттино в Париж. Бывший коуч «Тоттенхэма» 1 января проведет переговоры с «ПСЖ», на которых должны быть улажены последние формальности: аргентинец примет бразды правления командой-финалистом Лиги чемпионов.

Чемпионат Греции Каррера лично не попрощался с игроками АЕК – он оставил послание на доске 21 ЧАС НАЗАД