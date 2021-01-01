Англия
«Манчестер Сити» пока не строит краткосрочных планов и сосредотачивается на операции по переманиванию Харри Кейна по окончании сезона. Журналист Bild Кристиан Фалк сообщил, что летом «горожане» предложат скупому Даниэлю Леви 100 млн евро.
Германия
Sky Sports в последние часы года старого успел инсайднуть, что защитник «Арсенала» Сеад Колашинац согласился провести вторую половину сезона в тонущем «Шальке» (0 побед, 4 ничьи в 13 турах и последнее место).
Франция
RMC Sport анонсировал приезд Маурисио Почеттино в Париж. Бывший коуч «Тоттенхэма» 1 января проведет переговоры с «ПСЖ», на которых должны быть улажены последние формальности: аргентинец примет бразды правления командой-финалистом Лиги чемпионов.