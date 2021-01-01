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Разве может быть способ круче начать новый год? А тут еще и топовейшие матчи: «Тоттенхэм» после серии неудач пытается вспомнить в матче с «Лидсом», что такое победы, «Ювентус» начинает погоню за миланскими клубами с чистого листа, «Реал» и «Барселона», пораженные дерзостью «Атлетико», казнят новую порцию статистов.

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В Англии за месяц все поменялось кардинально. В начале декабря «Тоттенхэм» грохнул в дерби «Арсенал» и утвердился лидером АПЛ. С того дня у «шпор» 2 ничьи и 2 поражения.

Однако «Лидс» вполне подходит для того, чтобы возвратить утраченную уверенность. Автобус Моуринью – это уже не мем, а баян, но вот в матчах «Лидса» всегда весело: «белые» и забивают много, и охотно пропускают. Так что смело ставим на Тотал больше 3,5.

К Рождеству команда Зинедина Зидана подходила с серией побед, но все виктории были с небольшим преимуществом. А уж против «Эльче» мадридцы выглядели весьма беззубо в атаке и потеряли 2 очка.

Но хотя «Сельта» находится в отличной форме, вряд ли чемпионы Ла Лиги потеряют очки в двух матчах подряд. Так что победа хозяев с разницей в один мяч – ваш выбор!

Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Глядя на таблицу Серии А, кажется, что какой-то итальянский Шурик вместе с доком Эмметтом Брауном создали машину времени и отправили всю Италию на 10 лет назад: два миланских клуба на первых местах, «Ювентус» где-то в середине.

«Старая синьора» выиграла меньше половины матчей (6 побед в 13 турах), так что весьма вероятен расклад, что и «Удинезе» в Турине поживится одним баллом. Значит – непоражение гостей.

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Каталонцы завершили беспросветно ужасный год и начинают с чистого листа. И очень хорошо, что первый соперник в 2021-м – аутсайдер Ла Лиги.

Так что осечка «Барсы» почти исключена, как и… ее разгромная победа. «Уэска» только трижды пропустила больше двух мячей в сезоне, всякий раз речь шла о выездных матчах. Самый очевидный вариант – минимальная победа «Барселоны».

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, но даже близко не напоминает прошлогоднюю машину, а его матчи – головная боль для всех прогнозистов. О чем вообще говорит, если в последних пяти турах «красные» обыграли «Тоттенхэм» (на тот момент вторая команда) и потеряли очки с тремя соперниками из подвала.

«Саутгемптон» последние три сезона был очень удобен для мерсисайдцев – шесть матчей, шесть побед, но дома «святые» упирались и крупно не проигрывали. Не будет феерии и теперь – ставим на тотал меньше 3,5.

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