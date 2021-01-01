C начала 2021 года каждая школа сможет проводить уроки футбола. Это стало возможным после утверждения 24 декабря программы предмета «физическая культура» на основе футбола, разработанной РФС совместно с Министерством просвещения.

«Урок футбола, заменяющий третий урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ – как мальчики, так и девочки – научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и прокачают навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни, – взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде», – сообщает официальный сайт РФС.