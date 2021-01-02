Болельщик сборной России Михаил Ивкин, признанный виновным в беспорядках в Марселе во время Евро-2016, вернулся на родину 1 января 2021 года, а на следующий день прокомментировал приговоры, вынесенные ему и другому болельщику: Павел Косов был приговорен к 10 годам.

О Павле Косове и французском правосудии

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– До суда и в процессе он сохранял бодрость. Но последний день подубил его. Не могу сказать, что он прямо упал духом, замкнулся или что-то еще. Но, честно говоря, он в шоке, и все в шоке – я, мои адвокаты и все-все. Никто не ждал таких раскладов.

Чтобы вы понимали: параллельно нашему процессу шли апелляционные слушания по делу очень серьезных людей из Грузии – у них пожизненные сроки во Франции, Греции, а в Испании – 30 лет, по-моему. Если загуглить «грузины в Марселе», то поймете, о ком речь. Мы общались с ними в паузах между слушаниями. Они подавали апелляции, и им опустили пожизненные до 20-15 лет. Надо понимать уровень их, и наш.

15 лет – за один удар, при том, что эксперты говорили, что он не мог привести к тем повреждениям. А адвокат потерпевшего с прокурором говорили: «Как это так, не может?» Они раз десять переспрашивали, и раз десять эксперты это повторили. И все равно.

Мой адвокат говорил: «Хорошо, общественное место, драка. Мой клиент бросил стул – он никому не навредил. Какое наказание за такое деяние предусмотрено в законодательстве Франции? 1000 евро штрафа. А он уже три года в заключении, и прокурор просит еще пять». Такая же ситуация с Павлом. За один удар, который не мог нанести такие последствия, прокурор просит 14-15 лет. По итогу дают 10.

Об эмоциях после возвращения

– Когда вышел из терминала, не ожидал такого количества меня встречающих. Знал, что приедут брат, мама, жена и один из друзей, но приехало большее количество близких людей. Я был в шоке, приятном шоке. Мандраж, адреналин – не знаю. Пытался улыбаться, но что-то не очень произошло.

Мне говорили: «Выйдешь, вдохнешь свободного воздуха и все поймешь». Но что-то я такого не прочувствовал. Выхожу из самолета.

Ближайшие планы

– До Рождества я хотел уделить внимание семье и друзьям, встретиться со всеми. Дальше надо думать о работе, потому что у нас большая семья, ее надо кормить. При всей помощи близких за три года накопились обязательства, проблемы. Надо их решать. Будем работать, жить и развиваться, – сказал Ивкин Sport24.

Во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году в Марселе после первого матча сборной России против англичан, который завершился со счетом 1:1, на стадионе «Велодром» около 30 российских болельщиков прорвали оцепление, проникли в сектор английских фанатов и устроили драку.

Драки продолжились уже после матча в центральной части города. С обеих сторон в них участвовали несколько десятков человек, французской полиции не сразу удалось пресечь беспорядки. Россияне Павел Косов и Михаил Ивкин, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии в 2018 году и переданы Франции по запросу властей.

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