Капитан «Барселоны» Лионель Месси не попал в состав символической сборной 2020 года по версии французского издания L'Equipe.
Место в воротах занял Мануэль Нойер («Бавария»), линия обороны – Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал») и Альфонсо Дэвис («Бавария»), полузащита – Йозуа Киммих («Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Неймар («Пари Сен-Жермен»), нападение – Роберт Левандовски («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
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- В символическую сборную попали пять игроков «Баварии» – в 2020-м клуб завоевал пять трофеев, включая ЛЧ.
- «Барселона» Месси в сезоне-2019/20 не завоевала ни одного трофея.
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