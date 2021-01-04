Капитан «Барселоны» Лионель Месси не попал в состав символической сборной 2020 года по версии французского издания L'Equipe.

Место в воротах занял Мануэль Нойер («Бавария»), линия обороны – Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал») и Альфонсо Дэвис («Бавария»), полузащита – Йозуа Киммих («Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Неймар («Пари Сен-Жермен»), нападение – Роберт Левандовски («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).