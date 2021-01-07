Ставка: победа гостей с форой «минус один» за 1,72

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Тот случай, когда попанская ставка выглядит максимально рациональной. Во-первых, за последние семь лет «Реал» ни разу не разрывал «Осасуну» с разницей меньше чем в два мяча. Во-вторых, в топ подтянулась «Барса», а это еще один стимул разорвать андердога. В-третьих, памплонцы совсем плохие: катятся в зоне вылета и даже не мечтают набрать очки против «Мадрида».

По-хорошему, тут надо брать фору «минус полтора» или даже больше, но смущает фактор Серхио Рамоса. Капитан пока не продлил контракт с клубом – его нервозность может передаться команде, и тогда она выиграет всего лишь минимально. Но даже при этом раскладе деньги капнут обратно на счет.

Кликай тут, если тоже обожаешь ставки на фаворитов.

Ставка: победа хозяев за 2,31

Все последние годы мы наблюдали одно и то же: «Боруссия» вроде бы запрыгивала в чемпионскую гонку, а потом безвольно из нее вылетала. Сейчас уже трудно поверить, что когда-то эту плюшевую команду тренировал сам Юрген Клопп. Зато легко представить, как ему больно наблюдать за хроническими мучениями дортмундцев.

«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Д Фото: Getty Images

К счастью для фанатов интриги, в Германии появилась новая сила из Лейпцига. Местный РБ катится почти вровень с «Баварией» (и не проиграл ей очный матч!), а теперь Нагельсманну предстоит загасить «Боруссию» и подтвердить чемпионские амбиции. За Лейпциг – стабильность, системность и мощное желание прикончить неудобного соперника (ноль побед над Дортмундом с 2017-го). За «Боруссию» – только топовый состав. У них нет ни коуча, ни понятной игры, ни четкой цели, кроме как протиснуться в ЛЧ.

Да, ставка откровенно рискованная, зато и кэф довольно жирный. А еще можно будет порадоваться за Нагельсманна, если он все же наберет три очка. Это будет значить, что гонка в Бундеслиге продолжается. Ссылка на линию – прямо здесь.

Ставка: победа гостей с форой «плюс один» за 1,92

«Россонери» даже после 1:3 с «Юве» лидируют в Серии А, но дальше будет гораздо сложнее. Например, матч с «Торино» – настоящий капкан, в котором надо брать плюсовую фору для андердога:

За последний месяц «Милан» выиграл четыре матча, из них три – в один мяч (для нас это возврат);

Травмированный Златан не выйдет и против «Торино» – еще один минус к миланской атаке;

Туринский клуб наконец научился вязкости: ноль поражений в четырех последних играх и почетная ничья с «Наполи».

К тому же «Милан» явно взбудоражен после первого поражения в сезоне. Неуязвимость команды Пиоли во многом держалась на эмоциях, и сейчас этот фактор может подвести – если парни занервничают, то сразу начнут терять очки с кем попало. Например, с «Торино».

Жми вот сюда, если тоже думаешь, что «россонери» поплывут

А еще:

– «Бавария» едет в Гладбах к «Боруссии». Там намечается бодрейшая дуэль, но букмекеры явно переоценивают настрой команд на огромный тотал. На этом можно сыграть, потому что в последних очных матчах либо случается феерия (два 5:1 от «Баварии»), либо забивается ровно три гола. Учитывая, что Мюнхену надо хладнокровно победить, стоит ждать циничного убийства «Боруссии». Представьте: на сумасшедший ТМ 4 дают аж 1,64. Прекрасный кэф, чтобы болеть против голов в этой паре. 8 января, 22:30.

– В битве «Юве» и «Сассуоло» (они внезапно соседствуют в таблице) будет очевидно много голов. Только вдумайтесь: у каждого клуба в четырех из пяти последних матчей заходил классический ТБ 2,5. В очных встречах статистика примерно такая же: последний ТМ выпал еще в январе 2017-го, то есть четыре года назад. Мораль простая – надо хватать «тотал больше трех» за солидные 1,77. Будет либо профит, либо возврат. 10 января, 22:45.

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