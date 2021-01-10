Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо использовал хитрый прием, чтобы задержать игрока «Форталезы» и не позволить тому продолжить атаку.
Эпизод случился на 20-й минуте, когда защитник хозяев Карлиньос пытался спасти мяч и вылетел за пределы поля прямо в техническую зону «Гремио». В этот момент там находился Гаушо, который не позволил футболисту упасть, но вместе с тем схватил его руками и не дал продолжить атаку.
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Карлиньос проаппелировал арбитру о нарушении правил, и тот после недолгих споров показал тренеру желтую карточку.
- Матч завершился вничью без забитых мячей.
- «Гремио» занимает 5-е место в чемпионате Бразилии, дающее право попасть в квалификацию Кубка Либертадорес. «Форталеза» лишь 15-я.
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