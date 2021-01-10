Эпизод случился на 20-й минуте, когда защитник хозяев Карлиньос пытался спасти мяч и вылетел за пределы поля прямо в техническую зону «Гремио». В этот момент там находился Гаушо, который не позволил футболисту упасть, но вместе с тем схватил его руками и не дал продолжить атаку.