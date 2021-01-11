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И матчи на неделе будут шикарными. Во-первых, «Барселона» и «Реал» постараются организовать Класико в Суперкубке Испании. Во-вторых, Маурисио Почеттино только приехал в Париж, а уже может взять трофей. В-третьих, Диего Симеоне может еще сильнее приблизиться к чемпионству.

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Сезон складывается для Чоло невероятно удачно. «Реал» и «Барселона» продолжают терять очки, пока «Атлетико» выбил 11 побед в 12 матчах Примеры. А из-за переноса игры с «Атлетиком» у мадридцев накопилось больше времени на отдых перед «Севильей».

Конечно, андалусийцы тоже в порядке и последний раз проиграли больше месяца назад. Но все же «индейцы» очень круты: у них +1 над «Реалом» и три игры в запасе. Кажется, Симеоне специально устранился из Кубка Испании, чтобы сконцентрироваться на Примере.

Диего Симеоне, тренер мадридского «Атлетико» Фото: Eurosport

При любых раскладах «ПСЖ» – фаворит любого матча во Франции. Но рубки с «Марселем» всегда горячие и непредсказуемые. Взять хотя бы матч второго тура: «Олимпик» грохнул гранда в Париже и устроил побоище с пятью красными, потасовками и скандалами.

Особого огня добавляет факт, что это встреча не за три очка, а за титул. Правда, против Андре Виллаш-Боаша говорит то, что «ПСЖ» выиграл семь из семи последних Суперкубков. Зато помочь может то, что Маурисио Почеттино только возглавил команду, и, возможно, еще не все футболисты понимают аргентинца. Может, сыграть на неожиданности?

Баски мощно начали сезон и неожиданно ворвались в топ чемпионата Испании. Но долго там не продержались: сначала «Реал Сосьедад» выдал шесть ничьих подряд (включая три игры в Лиге Европы), а потом организовал черную серию из четырех очков в шести матчах. Короче, у команды сейчас одна победа в 12 играх.

И как сейчас противостоять «Барсе», которая вроде набрала ход? Команда Роналда Кумана выстрелила серией из восьми матчей без поражений (шесть побед) и наконец взобралась в тройку. Единственное, что может помочь баскам – кубковый кураж, ведь команды зарубятся не в Примере, а в полуфинале Суперкубка. Там может случится все.

Как и во втором полуфинале, который составили «Реал» и «Атлетик». В пользу басков можно засчитать дополнительный отдых: «красно-белые» отдыхали, пока «Мадрид» пыхтел на «Осасуной».

В другом у «Атлетика» все неважно: лишь две победы в девяти последних матчах и только 11-е место в чемпионате Испании. У «Реала» за аналогичный отрезок семь побед, правда, в трех последних играх у «Мадрида» две неожиданные ничьи с «Осасуной» и «Эльче».

Зинедин Зидан, «Реал» Фото: Getty Images

Жозе Моуринью стойко перенес удары от «Ливерпуля» и «Лестера» и снова выровнял ход «Тоттенхэма»: у «шпор» четыре победы и одна ничья в последних пяти матчах. А еще хорошее настроение: медиа уверены, что Харри Кейн и Сон Хынмин настроены продлить контракты.

Но «Астон Вилла» явно не подарок. Бирмингемцы до сих пор толкаются в группе лидеров, а если выиграют два отложенных матча, заберутся на четвертое место. Да, у «Виллы» всего одна ничья в трех последних матчах, но посмотрите на соперников: «Челси», «Сити» и «Ливерпуль». Не списывайте их раньше времени.

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