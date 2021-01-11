Нападающий «Локомотива» Федор Смолов увиделся с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
Футболист, который в прошлом сезоне выступал за «Сельту», ранее рассказывал, что переживает за «Милан» и готов перейти в итальянский клуб за любые деньги. В данный момент игрок сборной России восстанавливается после операции на ключице.
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Смолов опубликовал фотографию с легендой «Милана» и «Челси», подписав снимок тремя эмодзи: флагами России и Украины, между которыми поставил сердце.
- Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. После перехода украинца Ярослава Ракицкого в петербургский «Зенит» тренерский штаб перестал вызывать защитника в национальную команду.
- В этом сезоне российской Премьер-лиги Смолов провел 12 матчей и забил 3 мяча.
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