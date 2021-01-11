«Наши футболисты не только фотографии с зарубежных курортов показывают. А их машины? Отношусь к этому плохо. Это говорит о плохом воспитании этих людей. Они инфантильны, не понимают, к чему приводят их поступки. Особенно веселят фотографии в купальниках жен футболистов. Они что, хотят по новой замуж выйти, что ли? Для чего они себя так рекламируют?», – сказал комментатор в эфире «Радио Зенит»..