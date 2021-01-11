Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство игроками и их женами. Суть претензий Орлова в том, что футболисты и их супруги любят выставлять роскошную жизнь напоказ.

Журналист также считает, что футболистам не стоит лететь на Мальдивы, ведь им предстоит переносить тяжелые перелеты и акклиматизацию.

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«Наши футболисты не только фотографии с зарубежных курортов показывают. А их машины? Отношусь к этому плохо. Это говорит о плохом воспитании этих людей. Они инфантильны, не понимают, к чему приводят их поступки. Особенно веселят фотографии в купальниках жен футболистов. Они что, хотят по новой замуж выйти, что ли? Для чего они себя так рекламируют?», – сказал комментатор в эфире «Радио Зенит»..

  • Орлов, которого давно считают болельщиком петербургского «Зенита», не всегда щадит и игроков сине-бело-голубых. Недавно он прошелся по Артему Дзюбе, за что форвард назвал его флюгером в послематчевом интервью.
  • Российская Премьер-лига возобновится 26 февраля, до этого времени команды проходят зимние тренировочные сборы.

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