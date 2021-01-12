Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду в пользу португальского футболиста.

«Месси доказал, что он один из лучших в истории чемпионата Испании. Но Роналду всегда был лучшим во всех странах, где выступал», – написал 32-летний Озил, отвечая на вопрос подпичсика в твиттере.

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«Январь 2021-го – все еще лучший». «Барса» напомнила о величии Месси
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  • Месси провел всю карьеру в «Барселоне».
  • Роналду играл в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе».

«Январь 2021-го – все еще лучший». «Барса» напомнила о величии Месси

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