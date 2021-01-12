Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду в пользу португальского футболиста.
«Месси доказал, что он один из лучших в истории чемпионата Испании. Но Роналду всегда был лучшим во всех странах, где выступал», – написал 32-летний Озил, отвечая на вопрос подпичсика в твиттере.
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- Месси провел всю карьеру в «Барселоне».
- Роналду играл в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе».
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