Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего клубного тренера десятилетия – им стал коуч «Атлетико» Диего Симеоне.

Под руководством 50-летнего аргентинца «Атлетико» выиграл Ла Лигу и Кубок Испании, по два раза – Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Также мадридский клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Симеоне набрал 152 балла. Второе место занял возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола (144 балла), третий – тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп (105).

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В топ-10 также попали Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Массимилиано Аллегри (без клуба), Унаи Эмери («Вильярреал»), Зинедин Зидан («Реал»), Карло Анчелотти («Эвертон»), Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»). С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Лучшим плеймейкером десятилетия IFFHS назвала Лионеля Месси из «Барселоны».

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