Стало известно, сколько стоит коллекция украшений и часов Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес.

Недавно пара побывала на церемонии вручения премии Dubai Globe Soccer Awards, где показала, как сильно любит дорогие украшения. Роналду, которого в тот вечера объявили игроком века, принес с собой 670 тысяч евро только на одной левой руке. В эту сумму входят часы Rolex GMT Master за 425 тысяч – самые дорогие часы компании из когда-либо созданных. Они сделаны из белого золота и инкрустированы сотнями 30-каратных бриллиантов.

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Невеста Криша ходит с шикарным обручальным кольцом стоимостью 687 тысяч. Оно инкрустировано бриллиантами и украшено большим сапфиром. В списке самых дорогих обручальных колец, подаренных футболистами своим пассиям, кольцо от Роналду идет на первом месте.

Конечно, это не все, чем может похвастаться лучший игрок мира и его леди. В 2018 году Роналду пришел на пресс-конференцию «Ювентуса» перед матчем с «МЮ» и ослепил журналистов инкрустированными бриллиантами часами Franck Muller стоимостью 1,3 млн евро.

Ранее португалец был замечен с часами Jacob and Co H24, выпущенными ограниченной серией. Стоят они 111 тысяч евро, а весят 15,25 карат. Вероятно, этот аксессуар достался Рону бесплатно: он стал амбассадором Jacob and Co еще в 2013 во время игры за «Реал».

Помимо любви к часам Роналду не уступает невесте и в страсти к кольцам. Таких украшений у него два, причем одно из них – женское стоимостью 223 тысячи евро. На кольце установлен огромный желтый бриллиант с белыми бриллиантами вокруг. А на безымянном пальце он носил еще один перстень с бриллиантами, на сей раз обручальный. Его оценочная стоимость составляет 55 тысяч евро.

В прошлом году Джорджина похвасталась перед многомиллионной аудиторией целой пачкой новых украшений. Основное, это, конечно, часы Patek Philippe TWENTY 4 стоимостью 36 тысяч евро из 18-каратного розового золота с бриллиантовым безелем. Для полноты картины на запястье девушки красовались три бриллиантовых браслета стоимостью 28 тысяч евро стерлингов каждый.

Еще одна мелкая деталь: Роналду давно ходит с серьгами, которые с ним с 2013-го года. Заплатил он за этот малозаметный аксессуар с черными бриллиантами порядка 11 тысяч евро.

Полная коллекция ювелирки Криштиану и Родригес стоит порядка 2,9 млн евро, оценивает The Sun.

В российской валюте коллекция звездной пары оценивается в 262 млн рублей.

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес в сентябре прошлого года.

Пара воспитывает трех детей – Криштиану Роналду-младшего, Еву, Матео и Алану Мартину.

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