Восьмилетний иранский футболист Арат Хоссейни удивляет скиллами тренеров академии «Ливерпуля».

Иранец стал популярен, когда ему был год. Тогда его родители не планировали отдавать сына в футбол, ведь в таком раннем возрасте он умел не только ходить, но и делать сальто назад, благодаря чему завирусился в инстаграме. Отец Арата Мухаммед Хосейни признается, что понял, насколько силен его отпрыск, когда тот сжал ему палец – получилось слишком сильно.

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В восемь лет у Арата стальной пресс, крепкий торс и явная склонность к футболу. Он занимается в академии «Ливерпуля» и злит соперников высококлассным дриблингом. Вероятно, именно благодаря этому навыку юный иранец уже успел привлечь внимание Лионеля Месси, который пришел в комментарии к одному из видео Арата в инстаграме и заявил, что впечатлен его техникой.

А недавно в инстаграме Арата появилось очередное видео, на котором вундеркинд обыгрывает сверстников на тренировке в стиле Месси или Салаха.

  • В инстаграме Арата Хоссейни 4.6 млн подписчиков.
  • На него подписаны такие звезды, как Рио Фердинанд, Джон Джонс и Раджа Наингголан.

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