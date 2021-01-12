Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов назначен старшим селекционером «Локомотива» по молодежному футболу.
В последнее время Самедов изредка играл за ногинский клуб «Знамя» в ПФЛ.
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«Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», – сказал Самедов официальному сайту железнодорожников.
- Самедов выступал за «Локомотив» с 2005-го по 2008-й и с 2012-го по 2016-й.
- В составе сборной России футболист выходил в четвертьфинал чемпионата мира-2018.
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