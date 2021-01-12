Бывший футболист сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых бил арбитра Никиту Данченкова во время товарищеского матча.

Покупатель бутс планирует отправить их в музей детского дома Костромы, куда Широков перевел вырученные деньги. Об этом рассказал адвокат игрока Вадим Лялин. По словам Лялина, кроссовки проданы за 100 тысяч рублей.

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«Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», – сказал Лялин, слова которого приводит «Р-Спорт»..

Роман Широков избил судью и блогера Никиту Данченкова во время товарищеского матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного».

Футболиста приговорили к 100 часам обязательных работ. Он должен возместить избитому арбитру 100 тысяч за моральный ущерб.

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