Женская сборная Бразилии начала подготовку к олимпийскому турниру в Токио, но что-то пошло не так. Команда легендарной Марты сыграла с 16-летними юниорами «Гремио» и сгорела 0:6. На это у молодежки ушло всего 60 минут: матч прошел в формате двух таймов по 30 минут.

«Этот матч была важен для нас по нескольким причинам. Во-первых, из-за сложности игры против мужчин. Во-вторых, из-за скоростей – парни очень быстрые. Это большой вызов для нас, когда мы играем против таких быстрых команд. Благодаря этому мы можем оценивать игроков индивидуально: кто как играет в ситуации один на один, как защищается, как реагирует на подобные ситуации.