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Главные матчи уикенда уже ждут тебя: супербитва лидеров АПЛ, римское дерби и встреча топов Серии А – «Интера» и «Ювентуса». Это будет потрясающе.

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«Орлы» не проигрывают дома в римском дерби уже четыре года и сейчас находятся в состоянии, когда снова способны добиться положительного результата. Например, в последних двух играх на «Олимпико» биты «Фиорентина» и «Наполи».

«Волки» на выезде играют блекло: получили по четыре мяча от «Аталанты» и «Наполи», проиграли ЦСКА из Софии в Лиге Европы. Были победы над «Кротоне» и «Болоньей», но разве ими стоит гордиться? Ждать успеха в игре с «Лацио» не стоит, но ничью «Рома» зацепить способна, хотя бы исходя из проблем у соперника – за хозяев не сыграют оба основных вратаря.

Кажется, что в этом матче все предельно ясно: «Лейпциг» совсем недавно крушил дома «МЮ» и играл вничью с «Баварией», а «Вольфсбург» стандартно хандрит и плетется в зоне Лиги Европы. Но в реальности все не так: оба клуба играют нестабильно, могут потерять очки когда угодно и с кем угодно.

На бумаге гости сильнее, но у них не будет нескольких важных игроков. И все же в «Лейпциг» верится сильнее – длина скамейки и возможности лидеров у этого клуба поинтереснее. Ну а забить 2,5 гола в Германии – одна из простейших задач.

«Анже» выглядел жалко в последнем матче против «Монако», поэтому счет 3:0 в пользу монегасков не удивил. «ПСЖ» – соперник еще на уровень выше, особенно в контексте возвращения Неймара. Бразилец отбегал 35 минут в Суперкубке и принес парижанам титул.

То что «ПСЖ» выиграет – факт. Маурисио Почеттино нужно зарекомендовать себя на новом месте, а против карликов в этом случае подойдут только красивые и крупные победы. Тем более первое место проекту шейхов в этот раз никто не гарантирует – «Лион» явно не готов просто так спрыгнуть с вершины. В общем, все указывает на разгром «Анже», в который легко поместится 3 и больше мячей. Кэф – мед, 3,04.

В начале года Клопп подарил слезы счастья тренеру «Саутгемптона» Ральфу Хазенхюттлю, теперь очередь радоваться Уле-Гуннар Сульшеру. Норвежец вроде отладил в Манчестере игру и некрупными, но уверенными победами поднял манкунианцев в лидеры АПЛ.

У «Ливерпуля» постепенно заканчивается бензин и энтузиазм. «Красные» по-прежнему испытывают проблемы в обороне (Ван Дейк и Гомес в ауте), а еще потеряли важного игрока атаки Жоту, который зажигал в конце 2020-го. Две ничьи и поражение ребят Клоппа в пяти последних матчах все больше убеждают – в этой игре надо пробовать ставку на «МЮ».

Самый сложный и непредсказуемый топ-матч уикенда. Хотя «Интер» не побеждает «Ювентус» с 2016-го, долгожданный успех может прийти к нему именно сейчас. Несмотря на несколько не самых удачных матчей в последние недели, где «нерадзурри» не хватило реализации, клуб Антонио Конте выглядит неплохо. И у него есть небольшое преимущество за счет двух факторов: своего поля и большого количества травмированных у «Юве». В том числе не сыграют Дибала, Де Лигт, Алекс Сандро и Кьеза.

Но за «бьянконери» играет Криштиану Роналду, что автоматически уравнивает шансы. Ничья, кажется, станет закономерным и удовлетворительным результатом для обоих клубов.

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