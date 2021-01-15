Футбольный агент Дмитрий Селюк не подтвердил Eurosport информацию «Чемпионата», что бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре станет главой селекционного отдела «Сочи».

– Я никого не лоббирую. Яя на следующей неделе станет ассистентом главного тренера клуба из Восточной Европы. Это не «Сочи», так что Федотов может спать спокойно. Хотя любой тренер должен быть рад, если Яя придет к нему помощником. К сожалению, в России ассистенты тренера – группа собутыльников, а не специалистов. Яя, к слову, говорит на русском не хуже, чем многие российские тренеры. Культурнее уж точно.

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Думаю, через четыре дня он полетит в Турцию и приступит к работе. У меня есть несколько официальных предложений. Главным тренером он придет уже в Европу, сейчас ему надо набраться опыта. Футбольную карьеру он начинал в Восточной Европе, тренерскую начнет здесь же, – сказал Селюк.

Последним клубом Туре был китайский «Циндао Хайню», за который он выступал до 2020 года.

В недавнем интервью 37-летний футболист заявил, что планирует стать тренером.

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