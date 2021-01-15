Верховный суд РФ назвал спланированную и организованную поездку на футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены.
По мнению суда, сотруднику нельзя засчитывать прогул, если он предупредил руководителя, и особенно если согласился на недоплачиваемый отпуск. Отмечается, что доказывать факт грубого нарушения трудовой дисциплины обязан не сотрудник, а работодатель. Суды же должны объективно и без абстрактных выводов рассматривать такие споры, сообщает сайт РАПСИ.
Прецедент создался после обращения жителя Ейска, которого уволили после поездки на футбольный матч. Заявителю пришлось пораньше уйти с работы, но он отметил в иске, что сделал это по согласованию с руководством. У футбольного болельщика был запланирован выезд на автобусе, поэтому он добился от начальника устного разрешения на четырехдневный отпуск.
По словам сотрудника, он заполнил бланк с заявлением и оставил его на столе шефа. Уволенный болельщик отмечает, что таким образом в его организации отпрашиваются с работы уже много лет.
Суд Ейска отказал футбольному фанату в восстановлении на рабочем месте, посчитав, что он покинул работу самовольно. Краснодарский суд оставил решение без изменения. После этого дело передали в Верховный суд. В ВС считают, что к принятию решения их коллеги подошли формально, отталкиваясь только от времени, когда сотрудник покинул рабочее место и числа часов, которое длится его смена.
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