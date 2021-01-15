Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо выпустил новую песню и клип с группой Tropa do Bruxo.

Бразилец использует свою медийность для раскрутки хип-хоп-коллектива, который выпустил лишь второй трек. Сам футболист появляется в клипе, но его рэперский скилл мы оценить не можем – он просто танцует в кадре с красивыми девушками.

Чемпионат Бразилии Матч в команде Кадырова, свадьба с двумя дамами, поддержка лечения геев. Чем занят Роналдиньо сейчас 09/10/2018 В 11:03

Песня называется Rolê Aleatório (случайный бросок – порт.). Первый трек команды Ронни вышел несколько недель назад, и там футболист тоже не издает ни звука, выступая как приглашенная звезда. Несмотря на это, первое видео посмотрели уже более 2,5 млн раз.

Как сообщает O Globo, Роналдиньо также участвует в проекте как исполнительный продюсер и композитор.

40-летний Роналдиньо завершил карьеру в 2015-м году.

Он выступал в таких клубах, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан».

Чемпионат Франции Роналдиньо: «Желаю «ПСЖ» выиграть чемпионат» 15/08/2012 В 18:24