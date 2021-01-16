«Ливерпуль» – «МЮ» (17 января, 19:30)

Чемпионат Англии Провал в «Челси», футбол вместо Гарварда. В АПЛ зажигает новый Варди ЧЕРЕЗ 44 МИНУТЫ

Суперважный матч со всех точек зрения может стать абсолютно безголевым, но верится в это с трудом. У «Ливерпуля» и «МЮ» восхитительный атакующий потенциал и ослабленные травмами обороны – оба клуба пропустили больше 20 мячей на уровне команд из нижней части таблицы.

Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Велик шанс, что в этой встрече соперники устроят перестрелку по бразильской системе и подарят сочный футбол. По крайней мере, мы очень будем в это верить.

«Шеффилд» – «Тоттенхэм» (17 января, 17:00)

Ставка, которую обязательно нужно сделать прямо сейчас, пока букмекеры не одумались и не снизили коэффициент. «Шеффилд» – безальтернативно худшая команда топ-5 лиг Европы до прошлой недели. В прошлом сезоне «Юнайтед» едва сенсационно не ворвались в еврокубки, а в этом набрали 2 очка в 17 играх, пока не встретились с «Ньюкаслом». И даже «сорок» аутсайдеры обыграли всего 1:0 в большинстве.

«Тоттенхэм» в мидуик потерял очки с «Фулхэмом» и теперь обязан побеждать, чтобы не отпустить «МЮ» или «Ливерпуль» слишком далеко вперед. Нет никаких шансов, что защита «Шеффилда» справится с Кейном, Соном и прочими Сиссоко.

«Бавария» – «Фрайбург» (17 января, 17:30)

«Бавария» неожиданно слила в Кубке клубу «Хольштайн Киль» из второй лиги и лишила себя требла в самом простом турнире. Теперь придется доказывать мощь в других соревнованиях, а первым, на ком мюнхенцы выместят злобу, станет «Фрайбург».

Роберт Левандовский Фото: Eurosport

Чтобы лучший клуб Европы осекся дважды за неделю – такое может быть только в сказке. «Бавария» обязательно попрет вперед с первых минут и обрушит на соперника ловину атак, выйдет вперед и закончит матч разгром во втором тайме.

«Аталанта» – «Дженоа» (17 января, 20:00)

Рискованная, но очень веселая и интригующая ставка. «Аталанта» на победной серии: последние четыре матча бергамаски завершили с общим счетом 15-3, вышли в четвертьфинал Кубка Италии и подпирают лидеров в таблице. Все идеально, а значит зачем останавливаться?

«Аталанта» не умеет жать на тормоза, поэтому их соперникам достается, даже когда разница достигает двух мячей. Тем более в Бергамо – в храме силы и власти. «Дженоа» придется весь матч обороняться, что непременно приведет к большому числу угловых. На них и заработаем.

Чемпионат Франции Игрок «Монпелье» лишил Головина гола, выбив мяч из ворот ценой травмы 2 ЧАСА НАЗАД